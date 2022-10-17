В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане на этой неделе прогнозируется дальнейшее похолодание. К концу недели максимальная дневная температура составит +6 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

В ближайшие дни погодные условия в Татарстане заметно ухудшатся, предупреждают синоптики, во вторник и среду ожидаются дожди. Завтра прогнозируется сильный ветер — его порывы могут достигать 15—17 м/с. Ночью температуры составят от +2 до +7 градусов, днем — от +5 до +10°С.

В четверг, 20 октября, дожди в Татарстане пройдут только ночью, днем вероятность осадков небольшая. Ночные температуры опустятся до 0... +5°С, дневные не превысят +4... +9°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 21 и 22 октября, существенных осадков не ожидается. Днем температуры составят от + 1 до +6 градусов, а ночью они опустятся ниже ноля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана заявили, что в прошедшие выходные в республике установилась комфортная осенняя погода. Днем воздух прогревался до +8... +11°С, дождей не наблюдалось.

Сегодня в Татарстане сухая и довольно теплая погода, сообщили в Гидрометцентре республики. Воздух прогрелся до +10... +12°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина