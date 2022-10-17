Татарстанцев предупредили о сильном ветре во вторник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, во вторник, 18 октября, ожидается сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, сильный юго-западный ветер ожидается завтра ночью и днем. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный юго-западный ветер. Днем температура воздуха составит от +7 до +12 градусов.

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Татьяна Демина