Специалист дал советы при начале карьеры в IT-сфере

Технический директор Skillbox Holding Глеб Михеев рассказал шесть простых для изучения специальностей, которые позволят построить карьеру в IT. Об этом пишет RT.

Одно из самых простых направлений для старта — это тестирование. Специалист ищет слабые места, систематизирует и описывает их.



Тем, кто обладает навыками организации и управления, подойдет IT-менеджмент. При начале карьеры в IT стоит обратить внимание на сферу цифрового дизайна.

— Дизайнер проектирует цифровые продукты — например, сайты и мобильные приложения — и отвечает за их удобство для конечного потребителя: где расположить интерфейс для регистрации, кнопку для добавления товара в корзину, а где список сервисов, — рассказал Михеев.

Фото: realnoevremya.ru

Также эксперт упомянул администрирование, сопровождение, доработку и внедрение программ 1С в организациях.

Он напомнил, что на языке 1С можно программировать на русском языке.

— Кроме того, в индустрии 1С открыто относятся к специалистам без опыта работы: компании заинтересованы в развитии своих кадров и зачастую инвестируют в их обучение, — уточнил эксперт.

Также несложным для изучения языком считается Python.



Летом глава Минцифры России Максут Шадаев заявлял, что за ведущими IT-разработчиками, покинувшими страну, ведется «супер-охота». Некоторые разработчики за границей сталкиваются с проблемами с трудоустройством, так как существует определенный уровень недоверия к ним. Однако очень востребованные специалисты достаточно легко находят работу.



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Татьяна Леухина