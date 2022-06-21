В Минцифры заявили, что за ведущими российскими IT-разработчиками ведется «супер-охота»

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что за ведущими IT-разработчиками, покинувшими страну, ведется «супер-охота». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, при этом некоторые разработчики за границей сталкиваются с проблемами с трудоустройством, так как существует определенный уровень недоверия к ним. Однако очень востребованные специалисты достаточно легко находят работу.

Также он отметил тренд на возвращение IT-специалистов и рассказал, что половина сотрудников в этой сфере, оставшихся в России, продолжает работать на компании страны. Впрочем, так поступают и те, кто уехал в другие страны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно проведенному в мае исследованию, Россию за первое полугодие 2022 года покинут около 40 тысяч IT-специалистов. Уезжают в основном сотрудники центров разработки зарубежных компаний, «материнские» структуры которых закрыли офисы в России. До половины из них должны вернуться до конца текущего года.

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Дарья Акимова