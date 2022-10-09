«Рубин» начал с гола матч против «СКА» в Хабаровске

Сегодня в 10.00 в Хабаровске начался матч между «Рубином» и местным «СКА». Команда из Татарстана отправилась на игру на серии из трех поражений, последний раз поражение было от «Волги» из-за чего «Рубин» вылетел из Кубка России.Негодование фанатов казанского клуба дошло до того, что они потребовали отставки главного тренера Леонида Слуцкого.

В Первой Лиге «Рубин» находится на шестой строчке. «СКА» же занимает девятую позицию. Стартовав на серии из трех поражений, хабаровскому клубу удалось переломить ситуацию, и сейчас в ее активе девять беспроигрышных игр подряд.





Примечательно то, что главным тренером хабаровчан является выходец «Рубина» Роман Шаронов, который сыграл за казанский клуб 280 матчей, а затем до 2019 года был тренером казанской команды.

Сейчас матч в самом разгаре и складывается пока что в пользу «Рубина». На 12-й минуте мяч в ворота «СКА» отправил Олег Иванов. Возможность забить была еще раньше — на 4 минуте Фамейе бил в ближнюю «девятку», но мяч пролетел выше ворот.

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Артем Гафаров