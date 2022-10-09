Казанский «Рубин» прервал проигрышную серию после матча с хабаровским СКА

Сегодня казанский футбольный клуб «Рубин» со счетом 2:1 обыграл хабаровский СКА и тем самым прервал серию из трех поражений. Вместе с этим и хабаровчане окончили беспроигрышную серию, которая насчитывала девять игр.

Первый гол в ворота СКА забросил капитан казанской команды Олег Иванов еще на 12-й минуте матча после удачного контрнаступления. Это дало команде положительный заряд, а всем болельщикам — надежду на то, что любимый клуб наконец-то сможет выиграть. Правда, весь оставшийся первый тайм прошел в атмосфере нереализованных моментов.

Такая тенденция сохранилась и в начале второго тайма: большое количество голевых моментов «Рубина» заканчивалось в основном ударами мимо ворот. Так, например, еще на 4-й минуте Фамейе пытался открыть счет ударом в ближнюю «девятку, но мяч пролетел выше ворот. На 9-й минуте промахнулся Кабутов.

На 26-й минуте у ворот СКА произошла целая серия опасных моментов, но все они оказались нерезультативными. Еще через 6 минут Кабутов получил желтую карточку. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу «Рубина».

Начало второго периода отметилось контрнаступлением СКА и несколькими опасными моментами у казанских ворот. К счастью для «Рубина», атаки были нерезультативными. Однако, на 61-й минуте после фола Попова для хабаровчан наступила возможность сравнять счет, что и случилось — «Рубин» пропустил мяч с пенальти. После этого могла повториться история матча с «Волгой»: лидерство в начале матча, но поражение после финального свистка.

Тем не менее силы у казанцев остались. На 64-й минуте Фамейе не смог дотянуться до мяча, но попытался отыграться на 67-й: с подачи Иванова нападающий направил мяч в ворота СКА, но здесь хорошо отыграл вратарь хабаровской команды. Через 2 минуты Фамейе создал еще один опасный момент, но опять мимо ворот.

На 83-минуте, видимо, из-за желтой карточки в составе «Рубина» произошла замена: на поле вместо Горбунова вышел Бакаев. Когда до конца матча оставались считаные минуты, а счет был равный, хорошую игру показал уже забивший один гол Олег Иванов: он оформил дубль и вывел команду вперед. До финального свистка СКА не смог ответить «Рубину».

Стоит заметить, что главным тренером хабаровчан является выходец «Рубина» Роман Шаронов. Он сыграл за казанский клуб 280 матчей, а затем до 2019 года был тренером команды.



Вместе с этим напомним, что после поражения «Волге» «Рубин» вылетел из Кубка России, а разгневанные фанаты казанского клуба создали петицию с требованием отправить в отставку главного тренера команды Леонида Слуцкого.

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Артем Гафаров