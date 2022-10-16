Сербия закрыла посольство на Украине

Посольство Сербии на Украине временно закрылось по соображениям безопасности, сообщается на сайте диппредставительства.

— Посольство Республики Сербия на Украине временно закрыто для обеспечения безопасности сотрудников, — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что сотрудники будут работать из Белграда до тех пор, пока не будут выполнены условия для их возвращения на Украину.

Уточняется, что граждане Сербии, находящиеся на территории Украины, могут обращаться за помощью в посольства республики на территориях стран, граничащих с Украиной, указали в диппредставительстве.

В число голосовавших в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, вошли Венгрия и Сербия.



Документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия, Науру. Голоса в поддержку резолюции отдали Британия, Украина, страны Балтии, а также еще 133 страны.

Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из голосовавших за и против. Воздержавшиеся от голосования не учитывались. Против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. Воздержались 35 стран, а десять, включая Иран и Азербайджан, — отказались голосовать.

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Максим Кокунин