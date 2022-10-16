На проведение международных соревнований по рукопашному бою в Казани потратят 14 млн рублей

Фото: Маргарита Головатенко

На организацию и проведение международных соревнований по рукопашному бою в Казани из бюджетов республики и России выделят 14,6 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Соревнования пройдут с 9 по 15 ноября. Исполнителю необходимо предоставить отапливаемое здание с многофункциональным спортивным залом. Также он должен обеспечить участников специальным транспортом и найти места для их проживания. Кроме того, исполнитель обязуется организовать кофе-брейк для журналистов, судей и организаторов.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 24 октября, итоги подведут 25 октября.

Фото: Маргарита Головатенко

В начале месяца стало известно, что в Казани проведут межрегиональный фестиваль профессионального мастерства среди работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрии «Звезды гостеприимства Поволжья» за 2,8 миллиона рублей.

Фестиваль создан для популяризации туризма в городах Поволжья. Также его задачей является повышение квалификации работников туристической, ресторанной и гостиничной индустрии.

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Максим Кокунин