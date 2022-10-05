Межрегиональный фестиваль «Звезды гостеприимства Поволжья — 2022» проведут в Казани за 2,8 миллиона рублей
Межрегиональный фестиваль профессионального мастерства среди работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрий «Звезды гостеприимства Поволжья» организуют в Казани за 2,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фестиваль создан для популяризации туризма в городах Поволжья. Также его задачей является повышение квалификации работников туристической, ресторанной и гостиничной индустрий.
Исполнитель обязуется взять на себя организацию конкурса полностью. От разработки фирменного стиля до обеспечения проживания участников.
Предстоит доставить всю необходимую канцелярию: бейджи, рамки для грамот, благодарственные письма. Также нужно арендовать транспорт для трансфера участников и перевозки вещей в место проведения фестиваля.
Кроме того, подрядчик ответственен за проживание и питание участников и жюри. Планируется разместить 60 человек в двухместных номерах и 10 — в одноместных. Фуршет организовывается на 298 человек. В меню должны входить различные закуски и несколько видов напитков.
Необходимо выполнить все работы до 15 декабря этого года.
Конкурс «Звезды гостеприимства Поволжья» проходит уже седьмой год.
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