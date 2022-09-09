В ряде домов Кировского и Московского районов Казани с 12 по 16 сентября отключат газоснабжение

В понедельник, 12 сентября, в многоквартирных и индивидуальных домах Кировского и Московского районов Казани временно отключат газоснабжение. Это связано с перекладкой газопровода среднего давления на улице Фрунзе из-за строительства дорожной развязки, сообщает мэрия города.

Так, с 4.00 12 сентября и до окончания работ 16 сентября газа не будет по следующим адресам:

ул.40 лет Октября, 5, 10, 12, 13, 14/9, 15, 17, 18, 19, 20, 22;

ул.Бакалейная, 44, 44а, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а;

ул.Галимджана Баруди, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19;

ул.Батыршина, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38 корп.1 и 2, 39, 40 корп.1 и 2;

ул.Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 85;

ул.Болотникова, 7, 9, 11/1, 13а, 17а, 29а;

ул.Восстания, 67а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 93а, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 121, 121а, 119а, 123, 123а;

ул.Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 7;

ул.Глазовского, 2/10, 3, 4, 5, 6, 6/9, 7, 8;

Горьковское шоссе, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35/1, 39, 41, 43/1;

ул.Краснококшайская, 154, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176;

ул.Кулахметова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;

ул.Лазарева, 2, 3, 5, 5а, 7;

ул.Малая Крыловка, 27;

ул.Маршрутная, 6/10, 13;

ул.Межевая, 33;

ул.Можайского, 2/37, 3, 4, 5/16, 10, 11, 12, 16, 16а, 17, 19;

ул.Окольная, 1, 3, 11, 17а, 17б, 17в, 18, 20, 28, 30, 94 корп.1 и 2, 94а корп.1 и 2;

ул.Повстанческая, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12/1;

ул.Полевая, 24, 26, 28, 30, 36;

ул.Сабан, 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

ул.Светлая, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

ул.Серова, 2, 3, 4, 5, 6 корп.1 и 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37, 43 корп.1 и 2;

ул.Солнечная, 4, 6;

ул.Телецентра, 3, 5/9, 7, 9, 11/7, 12, 13, 14, 15, 17;

ул.Фабричная, 4;

ул.Фрунзе, 1б, 3, 9, 9а, 15, 17;

ул.Шамиля Усманова, 11а, 11б, 11в, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 35, 33, 33 корп. 1 и 2;

ул.Чкалова, 1, 2/160, 4/2, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 15;

ул.Энергетиков, 8, 12, 18;

ул.Юбилейная, 3, 9, 11.

Фото: Максим Платонов

Также без газоснабжения временно останутся индивидуальные жилые дома:

СНТ «Сад-4», 8, 39, 43, 51, 61, 83;

ул.Герцена, 145, 149, 151/46;

ул.Гончарова, 2, 2а, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 47, 50, 53, 55, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 70а;

ул.Иртышская, 2а, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18;

ул.Канашская, 3, 4, 5, 7, 15, 15а;

ул.Кольцова, 1, 1а, 2, 3, 4, 5/47, 6, 8/49, 8а, 9, 10а, 13, 14, 18, 19, 43, 47, 49, 49а, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69/95, 70, 71, 75а, 76, 76а, 77, 79, 80, 81, 81а, 82, 84, 85, 85а, 87, 87а, 88, 89, 90/17, 91;

ул.Коммунаров, 9, 11, 26, 30, 32, 43;

ул.Краснококшайская, 33, 37, 37а, 49, 53, 54, 55, 55б, 56а, 57, 62, 97, 187, 189а, 191, 193, 195, 256, 258, 264, 266, 270, 270б, 272а;

ул.Лебяжья, 1, 2, 2а, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 16, 17а, 19, 19а, 51, 52;

ул.Ломоносова, 24, 26, 28а, 29, 32, 34, 34б, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

ул.Луговая, 52, 56, 56а, 58, 59, 60, 60а, 61, 63, 64, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 80, 84, 86, 86а, 88, 92, 94/56;

ул.Малая Крыловка, 3/2 , 3а, 3в, 4, 5, 5б, 7, 8, 10, 11, 12/83, 15, 18, 19а, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 41а, 43, 44, 45а, 46, 47, 49;

ул.Большая Мухаметшина, 31, 35, 37, 37/64, 38, 40, 42;

ул.Малая Мухаметшина, 3а, 5, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 15, 16, 17;

ул.Межевая, 1а, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26а, 28, 30, 28/2, 44, 48, 50;

пер.Межевой, 10;

ул.Низовая, 3/76, 8, 10, 12, 14, 16а, 20, 26а, 28, 36;

ул.Ново-Светлая, 2, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 14;

ул.Окольная, 16, 58, 66, 66/144, 68, 68б, 96;

ул.Петрова, 4, 8, 11, 12, 14, 16;

ул.Пилотская, 36, 40, 42, 45, 48;

ул.Повстанческая, 26а, 28, 30а, 34, 34/52, 37, 39, 40, 42, 42а, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 81, 85, 87, 97/14;

ул.Полевая, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 89, 89б, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 108;

ул.Репина, 5, 7;

ул.Сабан, 15;

ул.Самарская, 15;

ул.Светлая, 4а, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16;

ул.Серпуховская, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6 ст. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;

ул.Солнечная, 1, 2, 5, 8, 10, 12а, 14;

пер.Солнечный, 4, 6,;

ул.Щедрина, 2, 2в, 2д, 4, 4а, 6, 7, 7в, 8, 12, 14, 15, 16, 17;

ул.Ягодинская, 3, 3а, 36а, 40.

Отмечается, что жильцам необходимо закрыть краны перед газовыми приборами, а при их повторном пуске — проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе, обеспечить доступ сотрудникам эксплуатационной газовой службы.

Фото: pxhere.com

С сегодняшнего дня и по 14 сентября из-за подключения газопровода в Казани ограничат движение на участках улиц Гагарина, Жилищной и Силикатной. Уточняется, что частично будет закрыт участок проезжей части и тротуара рядом с домом №89 по ул. Короленко. Также недоступен для проезда будет участок проезжей части вблизи дома №26. По ул. Силикатной рядом с домом №26 движение закроют полностью.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин