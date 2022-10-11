Ряд домов в Советском районе Казани почти на сутки останется без воды

В ряде домов Советского района Казани на этой неделе почти на сутки отключат водоснабжение. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 9:00 13 октября до 6:00 14 октября воду отключат в Советском районе по адресам:

пр. Созидателей, 9, 11, 13;

пр. Яраткан, 4, 4а, 4б, 4в, 6/15, 7;

ул. Аделя Кутуя, 130, 183;

ул. Р. Зорге, 11а, 13а, корп. 1 и 2, 13б, корп. 1 и 2, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31а, корп. 1, 2 и 4;

ул. Родины, 1, 1в, 1/2, 20, 20м, 24, 24д, 24е, 24и, 24а, 24б, 24в, 24г, 24, корп. 1 и 2; 24, стр. 3, 24, стр. 4, 26б, 26в, 26г, 26д, 26е, 26/1, 31/1, 31а, 31а, корп. 1/94; 33/1, 33, корп. 3, 4, 5, 6, 7; 33а, 33в, 33д, 33а/1, 33а, корп. 1, 1/4, 2, 3, 4, 5, 5/12, 6, 7, 8, 9, 13/24, 25/38, 33б, корп. 1.

Фото: realnoevremya.ru

Неудобства связаны с подключением водопровода.

В сентябре в многоквартирных и индивидуальных домах Кировского и Московского районов Казани отключали газоснабжение на несколько дней. Это было связано с перекладкой газопровода среднего давления на улице Фрунзе из-за строительства дорожной развязки.



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Татьяна Леухина