«Мусорный» гол: защитник «Ак Барса» рассказал о предстоящем матче против «Трактора»

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев рассказал о матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора», который состоится сегодня. Игра в Челябинске начнется в 14:30, сообщает пресс-служба клуба.

Вспоминая о прошлой игре, он отметил, что, несмотря на поражение, команда выложилась на 100 процентов.

— Никто не хочет проигрывать. Все работают, пашут, выкладываются на все сто процентов. Просто надо немного подождать, — сказал он.

По его словам, команда имеет сильный настрой, однако в игре нередко случаются моменты когда удача не на их стороне.

— В какой-то момент шайба просто не идет, фарт не на нашей стороне. Должны уже забить какой-то «мусорный» гол, чтобы дальше пошло, — отметил спортсмен.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, на этой неделе «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это четвертое поражение команды Олега Знарка от екатеринбургского клуба в нынешнем сезоне.

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Максим Кокунин