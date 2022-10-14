«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» и потерпел пятое поражение подряд

«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это четвертое поражение команды Олега Знарка от екатеринбургского клуба в нынешнем сезоне.

Казанцы занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 16 октября в Челябинске сыграет с «Трактором».

12 октября «Ак Барс» проиграл «Металлургу» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Татьяна Леухина