Три человека погибли в результате стрельбы в Питтсбурге

Три человека погибли и еще один ранен в результате стрельбы в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщает ТАСС.

«Подтверждено, что две женщины и один мужчина погибли», — говорится в сообщении. Еще один мужчина был доставлен в больницу. Уточняется, что расследование случившегося продолжается.

Напомним, в начале месяца на северо-востоке Таиланда погибли по меньшей мере 32 человека, многие из которых дети, в результате стрельбы в детском саду.

Инцидент произошел в провинции Нонгбуалампху, нападавший скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы. Злоумышленник — бывший полицейский. Мотивы поступка пока неизвестны.

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Максим Кокунин