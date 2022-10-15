Аналитики спрогнозировали сокращение производства автомобилей в мире к 2025 году

Производство автомобилей в мире до 2025 года значительно снизится по сравнению с последним пиком в 2017 году. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз компании Boston Consulting Group (BCG).

Консультанты BCG на ближайшие годы ожидают сокращения производства до 88 миллионов автомобилей в 2025 году. В последний пик производства в 2017 году выпустили 95 миллионов транспортных средств. По прогнозу BCG, в текущем году будет произведено лишь 79, а в следующем — 83 миллиона автомобилей.



Фото: lada.ru

Избыточный спрос на автомобильном рынке в прошлом квартале упал впервые с конца 2020. К началу 2024 года он может сократиться до нуля, тогда как совсем недавно спрос на автомобили был на 2,5 миллиона единиц больше, чем производители могли собрать на фоне нехватки полупроводников.

Нехватка микрочипов еще в прошлом году начала тормозить целые отрасли промышленности, первыми о проблемах заявили производители компьютеров и смартфонов, сейчас волна дошла до автомобильной промышленности — концерны по всему миру приостанавливают производство. Детали — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина