В Казани ко дню рождения Софьи Губайдулиной пройдут концерты, выставка и презентация фильмов

Фото: Олег Тихонов

С 24 по 26 октября в Казани состоится XII Фестиваль «Звучащий дом Софии», посвященный дню рождения композитора современности Софии Губайдулиной. Желающие смогут посетить выставку и концерты.

24 октября в 13:30 в Центре современной музыки Софии Губайдулиной (ул.Тельмана, 29) состоится открытие выставки художественных работ, посвященных композитору.

Посетители смогут увидеть работы Зуфара Гимаева, Рашида Гилазова, Любови Гриценко и других. После торжественного открытия выставки пройдут концерт и презентация документальных фильмов о творчестве Софии Губайдулиной.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

25 октября в 18:30 в Галерее современного искусства ГМИИ РТ (ул.К.Маркса, 57) выступит оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной под управлением народной артистки РТ Анны Гулишамбаровой. Вход на концерт — по билетам в музей.

Слушатели смогут насладиться песнями Софии Губайдулиной, Арво Пярта, Эжен Бозза. Солистами выступят лауреаты международных конкурсов Данила Федосеев (кларнет), Рафаэль Галиев (гобой), Азат Нургаянов (скрипка), Дина Лебедева (скрипка), Игорь Шмелев (альт), Серафим Лаврентьев (виолончель).

26 октября в 18:00 пройдет концерт Московского ансамбля современной музыки в детской музыкальной школе №1 им.П.И.Чайковского (ул.Горького, 22/26), выпускницей которой является сама София Губайдулина. Вход свободный.

В программе вечера — произведения Софии Губайдулиной, Альфреда Шнитке, Лилии Исхаковой, Эльмира Низамова, Романа Пархоменко. В составе оркестра выступят Мария Алиханова (флейта), Олег Танцов (кларнет), Евгений Субботин (скрипка), Ольга Демина (виолончель), Михаил Дубов (фортепиано), сообщается на сайте мэрии Казани.

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Илина Хакимова