Jadidfest собирает молодых художников для лаборатории комиксов

Фото: предоставлено организаторами (Юлия Калинина)

5-6 ноября в Национальной библиотеке Республики Татарстан автономная некоммерческая организация развития креативных индустрий «Дастан» при поддержке Всемирного форума татарской молодежи организует городской фестиваль новой татарской культуры Jadidfest.



Jadidfest впервые был организован в 2015 году. На фестивале дизайнеры, художники, музыканты, танцоры, поэты и активисты исследуют новые форматы. Две последние темы Jadidfest — история Ново-Татарской слободы и казанская вода. Основной язык фестиваля — татарский. В этом году организаторы готовят мероприятия для <родителей, младенцев, малышей и школьников». Его основные темы: отношения между родителями и детьми, языковое образование.

Перед фестивалем пройдет лаборатория комиксов, в ходе которой участники нарисуют истории о героях прошлого и настоящего Казани. Эти работы будут представлены в виде выставки в универсальном зале библиотеки. К участию приглашаются школьники и студенты до 20 лет. Необходимо заполнить заявку, либо отправить на почту ФИО, телефон, прикрепить несколько работ и назвать любимых казанских героев. Список участников будет объявлен 20 октября. Встречи пройдут 22, 23, 29, 30 октября в библиотеке. Важно, но не обязательно, знание татарского.



Также в программе фестиваля — территория отдыха для детей, разговор о «Развитии речи: в семье, на улице», лаборатория «По одной песне каждый час», знакомство с молодежными организациями и проектами, интервью с психологом о половом воспитании, киномарафон, посвященный подросткам, читашки по-татарски, мастер-класс по изготовлению книг, мини-спектакль, поэтическая лаборатория и книжная ярмарка.



Радиф Кашапов