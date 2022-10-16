«Союзмультфильм» запустит франшизу семейных кафе

Киностудия «Союзмультфильм» запустит франшизы «Союзмульткафе» для разноформатных предприятий общественного питания. Кафе будет с тематическим оформлением интерьеров по мотивам популярных мультфильмов — «Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Маугли», «38 Попугаев», «Зебра в клеточку».

Франшиза получила название «Союзмульткафе». Представителям бизнеса предложили несколько оригинальных концептов: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск и фуд-трак. Напомним, у киностудии уже есть две франшизы — мультимедийный центр «Союзмультпарк» и развлекательно-познавательный центр «Союзмультклуб».

Фото: кадр из мультфильма «Простоквашино»

Уточняется, что франшиза даст возможность использовать тематические оформления интерьеров и меню для кафе и ресторанов, выполненных по мотивам классических и новых анимационных картин — это «Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Крутиксы», «Маугли», «38 Попугаев» и «Зебра в клеточку». Киоски и фуд-траки могут быть оформлены в стилистике мультфильмов «Умка», «Винни-пух», «Малыш и Карлсон», «Чиполино», пишет «Коммерсант».



Фото: скриншот из мультфильма «Крутиксы»

— Формат семейного кафе в целом сейчас ограниченно представлен в линейке существующих ресторанных франшиз, и мы решили заполнить эту нишу. Наличие игровых пространств делает наши кафе многофункциональными: в них можно проводить тематические детские мероприятия, праздники и дни рождения, мастер-классы, — поделился коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов.



В пресс-службе добавили, что официальная презентация концептов, планов развития франчайзинговой сети «Союзмульткафе» ожидается в рамках выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO, которая пройдет с 17 по 20 октября.

В конце декабря 2021 года в Казани открылся инновационный мультимедийнный развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк». При разработке активностей применены передовые технологии с использованием искусственного интеллекта, VR/AR, 3D анимации и другие.

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Илина Хакимова