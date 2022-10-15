Правительство одобрило распределение субсидии на производство масличных культур
Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур. Об этом сообщается на сайте кабмина.
— Проект распоряжения направлен на обеспечение производства масличных культур в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2022 году, — уточняется в сообщений.
В апреле прошлого года правительство России выделяло Татарстану почти 629 млн на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Всего на компенсации из резервного фонда правительство выделяло 9 млрд рублей.
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