Шри-Ланка не готова принимать карты «Мир» из-за санкций

Шри-Ланка не готова использовать свою инфраструктуру для приема карт российской платежной системы «Мир» из-за санкций США. Об этом сообщил Центробанк страны.

— Центральный банк на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование карт «Мир» в банковской системе, — приводит «Интерфакс» заявление ведомстве.

В сентябре Минфин США предупреждал о готовности вводить ограничительные меры за поддержку «попыток РФ расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории. После этого турецкие Isbank и Denizbank объявили о приостановке использования платежной системы «Мир».



Помощница министра финансов США Элизабет Розенберг отмечала, что Америка будет сотрудничать с Турцией по вопросу ограничения российской платежной системы «Мир» за пределами России.

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Татьяна Леухина