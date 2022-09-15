США предупредили о санкциях за содействие расширению использования карт «Мир» вне России
Минфин США предупредил о готовности вводить ограничительные меры за поддержку «попыток РФ расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Национальная система платежных карт» — оператор карт «Мир» — пока не входит в санкционные списки. По мнению Вашингтона, финансовые организации, базирующиеся за пределами США, сотрудничеством с НСПК могут «поддерживать усилия РФ по обходу американских санкций».
Сегодня США ввели санкции против 44 физических лиц, в том числе граждан России и Украины, а также 32 юридических лиц.
На этой неделе стало известно, что Куба и Таиланд могут в ближайшее время внедрить карты платежной системы «Мир».
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