США предупредили о санкциях за содействие расширению использования карт «Мир» вне России

Минфин США предупредил о готовности вводить ограничительные меры за поддержку «попыток РФ расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Национальная система платежных карт» — оператор карт «Мир» — пока не входит в санкционные списки. По мнению Вашингтона, финансовые организации, базирующиеся за пределами США, сотрудничеством с НСПК могут «поддерживать усилия РФ по обходу американских санкций».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня США ввели санкции против 44 физических лиц, в том числе граждан России и Украины, а также 32 юридических лиц.



На этой неделе стало известно, что Куба и Таиланд могут в ближайшее время внедрить карты платежной системы «Мир».



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Татьяна Леухина