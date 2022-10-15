Проект благоустройства набережной Кабана попал в финал международной премии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проект благоустройства набережной озера Кабан оценят в финале международной премии Golden Trezzini Awards. Набережная представлена в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры», сообщает мэрия Казани.

Казанцы могут проголосовать за проект, чтобы он получил приз зрительских симпатий. Оставить свой голос можно до 1 ноября по ссылке.

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» проводится с 2018 года, она названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини, первого архитектора Петербурга. В этом году финалистами стали 63 проекта из 14 стран. Лауреатов премии назовут 15 ноября, сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В этом году казанская набережная на озере Кабан попала в список 20 главных архитектурных объектов, построенных в России в XXI веке. А в 2021 году проекты из Татарстана завоевали 14 наград Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. При этом проект набережной озера Кабан получил Гран-при как лучший реализованный проект площадью более 5 гектаров.



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Илина Хакимова