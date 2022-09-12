Казанская набережная на озере Кабан вошла в топ-20 главных архитектурных объектов России

Фото: Максим Платонов

Казанская набережная на озере Кабан попала в список 20 главных архитектурных объектов, построенных в России в XXI веке. Данный рейтинг составила «Афиша Daily» совместно с архитекторами и архитектурными критиками.

В рейтинге отмечается, что Кабан является уникальным памятником природы в центре Казани и самой крупной по площади воды озерной системой в Татарстане. В 2015 году прошел международный конкурс проектов благоустройства этой территории. Первая очередь была открыта в 2018, вторая — в 2020, а ее развитие продолжается.

Также в список главных архитектурных объектов России вошли московские Dominion Tower, «Сколково», ГЭС-2, «Зарядье», музей современного искусства «Гараж», «Даниловский форт», штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге, Новая Голландия в Санкт-Петербурге, стадион и парк «Краснодар» и другие.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что в Казани из-за аварийного состояния демонтировали самый большой фонтан, который находился на воде возле набережной озера Малый Кабан. Конструкцию весом 13 тонн сняли с воды с помощью крана.

Плавающий фонтан был построен в 2007 году. За 15 лет работы из строя вышли 19 из 26 насосов, при этом два из них отвечали за работу центральной струи. Фонтан работал с 18 разбрызгивателями. Четыре частотных преобразователя и все 42 светильника также неисправны.



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Максим Кокунин