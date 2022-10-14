Стоимость проезда по М-12 во Владимирской области для легковушек составит 104 рубля

Стоимость проезда по трассе М-12 во Владимирской области составит 104 рубля для легковушек и 312 рублей для грузовиков. Мотоциклисты поедут по тарифу легковых автомобилей, сообщается на сайте «Автодора».

Для оплаты не нужно будет останавливаться:

— Установим одну рамку и повесим аншлаги, что дорога платная. Плюс этой системы в том, что останавливаться у шлагбаумов не нужно, — уточнил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Фото: avo.ru

Сегодня во Владимирской области открыли движение на участке трассы М-12 Москва — Казань.



На этой неделе замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев сообщил, что стоимость проезда по всей трассе М-12 от Москвы до Казани составит около 3 тысяч рублей для легковых автомобилей без учета скидки по транспондеру.



В начале сентября на территории Московской области ввели в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань. Стоимость проезда по первому пусковому комплексу нулевого этапа трассы М-12 от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево составит 89 рублей для легковых автомобилей и мотоциклов.



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Татьяна Леухина