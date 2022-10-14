Во Владимирской области открыли движение на участке трассы М-12

Во Владимирской области открыли движение на участке трассы М-12 Москва-Казань. В церемонии по видеосвязи принял участие вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Участок открыли от развязки с трассой М-7 «Волга» до дороги на город Гусь-Хрустальный. Его протяженность составляет почти 27 километров.

Фото: avo.ru

Общая протяжённость 2 этапа строящейся трассы составляет 37,1 км — от пересечения с региональной дорогой «Волга» — Столбищи» в Собинском районе до пересечения с федеральной автодорогой Р-132 «Золотое кольцо» (Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума). Полностью открыть движение по этому участку планируется к концу года, сообщается на сайте администрации Владимирской области.

В начале сентября на территории Московской области ввели в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 «Москва — Казань». Он составляет 23 километра.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что движение более чем на 100 км трассы М-12 «Москва — Казань» планируется запустить до конца года.



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Татьяна Леухина