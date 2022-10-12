Проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани будет стоить около трех тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимость проезда по всей трассе М-12 от Москвы до Казани составит около 3 тысяч рублей для легковых автомобилей без учета скидки по транспондеру. Об этом заявил замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев.

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Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новая трасса разделена на восемь этапов, включая нулевой, в целом цена за километр проезда варьируется в зависимости от участка.

— Участки около Москвы востребованы, есть готовность пользователя платить. Участок около Москвы в обход Балашихи вполне допускает, для того чтобы не обеспечивать на участках транзитных существенного увеличения тарифов, значения порядка даже 8 рублей за километр. Но на транзитных участках дальше — это будут уже те значения, которые мы привыкли на сети видеть в среднем как на участках транзитных — это 3-4 рубля за километр, — приводит «РИА Новости» его слова.

В начале октября СМИ сообщали, что Минтранс планирует повысить тарифы проезда по платным трассам. Так, если трасса построена с нуля (например, М-12 Москва — Казань), предельный тариф поднимается до 8 рублей.



В начале сентября на территории Московской области ввели в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань. Стоимость проезда по первому пусковому комплексу нулевого этапа трассы М-12 от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево составит 89 рублей для легковых автомобилей и мотоциклов.



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Татьяна Леухина