Проезд по первому участку нулевого этапа трассы М-12 обойдется в 89 рублей

Стоимость проезда по первому пусковому комплексу нулевого этапа трассы М-12 от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево составит 89 рублей для легковых автомобилей и мотоциклов. Об этом говорится на официальном сайте «Единого оператора», который обслуживает и эксплуатирует систему взимания платы.

Для среднегабаритных транспортных средств (ТС) стоимость проезда составит 133 рубля, грузовых и автобусов — 178 рублей, специальных крупногабаритных ТС — 267 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что система для безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток», которая внедряется на М-12 Москва — Казань, — стопроцентная отечественная разработка. Одним из элементов будет установка дополнительного контейнера в придорожной полосе, который обеспечен системой беспрерывного питания. Даже в случае отключения электричества система продолжит фиксировать информацию с оборудования на рамке для последующей передачи.

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Татьяна Леухина