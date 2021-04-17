Умерла британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в «Гарри Поттере»

Британская актриса театра и кино Хелен Маккрори театра и кино умерла в возрасте 52 лет. Она известна по ролям Полли Грэй в сериале «Острые козырьки», Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере и многим другим ролям. У актрисы было онкологическое заболевание.

«С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома, окруженная любовью со стороны друзей и семьи. Она умерла также, как и жила — бесстрашно», — написал супруг Маккори Дэмиен Льюис в Twitter.

Фото: скриншот/youtube.com

Маккрори также известна по фильмам «007: Координаты «Скайфолл» из серии картин про спецагента Джеймса Бонда, «Хранитель времени», «Страшные сказки».

В начале апреля ушел из жизни британский актер Пол Риттер. Ему было 54 года. У него была опухоль головного мозга.



Татьяна Леухина