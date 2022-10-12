Новости спорта

21:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» проиграл «Металлургу» — это четвертое поражение подряд

19:35, 12.10.2022
«Ак Барс» проиграл «Металлургу» — это четвертое поражение подряд
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Единственный гол в составе казанцев забил Илья Сафонов. В составе магнитогорцев шайбы забили Владислав Еременко, Денис Зернов, Егор Коробкин и Никита Коростелев.

«Металлург» набрал 24 очка и занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, «Ак Барс» с 19 очками — четвертую.

Следующий матч Фонбет чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет в Екатеринбурге 14 октября против «Автомобилиста».

8 октября «Ак Барс» дома проиграл «Барысу» со счетом 2:3.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также