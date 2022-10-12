«Ак Барс» проиграл «Металлургу» — это четвертое поражение подряд
«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Единственный гол в составе казанцев забил Илья Сафонов. В составе магнитогорцев шайбы забили Владислав Еременко, Денис Зернов, Егор Коробкин и Никита Коростелев.
«Металлург» набрал 24 очка и занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, «Ак Барс» с 19 очками — четвертую.
Следующий матч Фонбет чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет в Екатеринбурге 14 октября против «Автомобилиста».
8 октября «Ак Барс» дома проиграл «Барысу» со счетом 2:3.
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