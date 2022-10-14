Эксперт поддержал решение о создании организации по продвижению русского языка

Фото: пресс-служба президента Казахстана/kremlin.ru

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поддержал решение лидеров стран СНГ создать международную организацию по продвижению русского языка. Он прокомментировал эту идею в ходе беседы с RT.

— Решение правильное, своевременное и очень нужное. С учетом того отношения, которое демонстрируют страны Запада ко всему остальному миру, это говорит о том, что остальной мир сам должен заботиться о себе и своей идентичности, — подчеркнул аналитик.

Фото: realnoevremya.ru

Он считает, что попытки «денормировать» русский язык — ущербны.

— По мере того, как будет укрепляться русский язык, будут укрепляться отношения внутри постсоветских стран и их отношения с Россией, — отметил Оленченко.

Напомним, под эгидой Содружества Независимых Государств создадут международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Главы стран СНГ уже утвердили ее концепцию.

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Елизавета Пуншева