Эксперт поддержал решение о создании организации по продвижению русского языка
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поддержал решение лидеров стран СНГ создать международную организацию по продвижению русского языка. Он прокомментировал эту идею в ходе беседы с RT.
— Решение правильное, своевременное и очень нужное. С учетом того отношения, которое демонстрируют страны Запада ко всему остальному миру, это говорит о том, что остальной мир сам должен заботиться о себе и своей идентичности, — подчеркнул аналитик.
Он считает, что попытки «денормировать» русский язык — ущербны.
— По мере того, как будет укрепляться русский язык, будут укрепляться отношения внутри постсоветских стран и их отношения с Россией, — отметил Оленченко.
Напомним, под эгидой Содружества Независимых Государств создадут международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Главы стран СНГ уже утвердили ее концепцию.
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