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Под эгидой СНГ создадут международную организацию по поддержке и продвижению русского языка

12:28, 14.10.2022
Под эгидой СНГ создадут международную организацию по поддержке и продвижению русского языка
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Под эгидой Содружества Независимых Государств создадут международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Главы стран СНГ уже утвердили ее концепцию.

С идеей создания международной организации по поддержке и продвижению русского языка выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы государств СНГ поддержали ее.

Основная задача организации — сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств — участников СНГ, сообщается на сайте исполнительного комитета Содружества.

Фото пресс-службы президента Казахстана/kremlin.ru

Напомним, что после начала Россией специальной военной операции в Европе и США вспыхнула волна русофобии. Ставку на нее и неонацистов президент РФ Владимир Путин назвал новым геополитическим оружием.

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Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан

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