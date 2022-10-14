Под эгидой СНГ создадут международную организацию по поддержке и продвижению русского языка
Под эгидой Содружества Независимых Государств создадут международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Главы стран СНГ уже утвердили ее концепцию.
С идеей создания международной организации по поддержке и продвижению русского языка выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы государств СНГ поддержали ее.
Основная задача организации — сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств — участников СНГ, сообщается на сайте исполнительного комитета Содружества.
Напомним, что после начала Россией специальной военной операции в Европе и США вспыхнула волна русофобии. Ставку на нее и неонацистов президент РФ Владимир Путин назвал новым геополитическим оружием.
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