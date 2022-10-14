Президент России заявил, что взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем

Фото: скриншот прямой трансляции

ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем — но пока неизвестно, использовался ли зерновоз. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, пока такой информации нет.

Напомним, ФСБ и Следственный комитет России установили организаторов теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Ими оказались главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Уточняется, что они закамуфлировали бомбу в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны. В начале августа ее отправили из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A. (Русе).

К организации переправки груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем в Армению привлекли граждан Украины — Михаила Цюркало, Дениса Ковача и Романа Соломко, а также граждан Грузии Сандро Иносаридзе и брокера по имени Леван и гражданина Армении Артура Терчаняна.

Фото: кадр видео/соцсети

7 октября паллеты загрузили в грузовик гражданина России Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. Подрыв произошел 8 октября в 06.03.

Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы вел сотрудник ГУР Минобороны Украины. Он представлялся Иваном Ивановичем и использовал для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Андрейченко из Кременчуга.

Задержаны пять граждан России, три гражданина Украины и Армении, которые участвовали в подготовке преступления. Расследование продолжается. Всех организаторов и соучастников, в том числе иностранцев, привлекут к ответственности по российскому законодательству, сообщили в ФСБ.

Фото: кадр видео/соцсети

9 октября президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства. Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.



По факту подрыва возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекс РФ — «Терроризм». По словам Александра Бастрыкина, допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены взрывотехническая, генетическая и криминалистическая экспертизы.



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Максим Кокунин