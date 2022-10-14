В Казани поэтапно ограничат движение по улице Промысловой
В Казани в связи со строительством теплотрассы поэтапно ограничат движение по улице Промысловой, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
На улице Промысловой полностью закроют проезжую часть:
- С 16 по 26 октября — в районе детского сада №35 по ул. Авангардной, 159а;
- С 19 по 29 октября — на участке улицы от дома №147б до дома 147а по ул. Авангардной;
- С 19 по 27 октября — на участке от дома №147а до дома №153 по ул. Авангардной;
- С 20 по 30 октября — на участке от дома №153 до дома №155 ул. Авангардной.
В Казани с понедельника, 17 октября, ограничат движение транспорта по улице Фучика на участке от ул. Ломжинской в сторону ул. Чишмяле. Это связано с трещиной, которая образовалась там на этой неделе.
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