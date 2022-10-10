Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о «развертывании совместной региональной группировки войск», в основе которой будут белорусские части, сообщает «Белта».



Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии с территории Украины. Он сообщил, что дал поручение довести до «президента Украины и других умалишенных», что ответ на возможное нападение на Белоруссию будет жестким.

Фото: kremlin.ru (архив)

— Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них — на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью, — сказал Лукашенко.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко