Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом борьбы с нацизмом

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом, сообщает «РИА Новости».



По словам главы российского государства, памятные мероприятия по случаю юбилея Победы поспособствуют тому, «чтобы послать четкий сигнал в борьбе с нацизмом».

В мае в московском Кремле состоялась встреча лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент России отмечал, что «на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры с так называемого коллективного Запада»:

— И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе. Да, мы слышим, и я в разговорах это фиксирую, нам говорят: ну что же, экстремисты есть везде. Да, это правда: экстремисты есть везде, так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты — нигде, и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит, — отметил он.

В начале 2021 года на расширенном заседании коллегии МВД России Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию внутри страны. Он говорил, что лозунг «Россия — для русских» вредит стране и «способствует ее раскачке изнутри». Он уверен, что представители всех населяющих Россию этносов должны чувствовать себя в ней защищенными. Глава государства указал, что «пещерный национализм» вредит самим же русским, поскольку в стране важно обеспечить уважение и развитие культуры каждого народа.

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Маргарита Головатенко