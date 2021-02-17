Путин: лозунг «Россия — для русских» вредит стране

Президент РФ Владимир Путин считает, что лозунг «Россия — для русских» вредит стране и «способствует ее раскачке изнутри». Он уверен, что представители всех населяющих Россию этносов должны чувствовать себя в ней защищенными.

«Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет. Он здесь защищен, и он готов жизнь положить свою, чтобы защищать эту страну», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства указал, что «пещерный национализм» вредит самим же русским, поскольку в стране важно обеспечить уважение и развитие культуры каждого народа.

Осознания важности совместного проживания на единой территории в целом удается добиваться в каждом регионе, резюмировал он.