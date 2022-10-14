Главное о коронавирусе на 14 октября: возможность бесплодия, пылесос против COVID-19, в США продлили режим ЧС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане свободно около 11% коек для пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 245 человек. Всего на 14 октября в республике зарегистрировано 184 537 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 177 950 человек, за минувшие сутки — 587. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 56 человек.

Замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что на сегодняшний день в Татарстане свободно около 11% коек для пациентов с коронавирусом. По данным на конец сентября, в Татарстане свободно было около 15—20% коек для пациентов с коронавирусом. В середине прошлого месяца сообщалось, что развернуто 972 койки для заболевших COVID-19.

Жаворонков добавил, что в Татарстане прививку против коронавируса на сегодняшний день сделали уже 2,8 миллиона человек. Он уточнил, что первым компонентом за все время было вакцинировано 2 808 773 человека. Среди жителей Татарстана старше 60 лет прививку против COVID-19 сделали 677 379 человек. Завершили курс вакцинации из них 502 777, подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина рассказала, что за истекшую неделю в Татарстане два класса — в Нижнекамске и Менделеевске — разобщили из-за отсутствия 20% и более детей от списочного состава. Она также добавила, что за истекшие сутки не допущены до посещения организованных коллективов 142 ребенка, с нарастанием с 1 сентября не допущены до занятий 5 873 ребенка с температурой либо с симптомами ОРВ.

Также Авдонина заявила, что за минувшие сутки в регионе выявили 245 случаев заражения COVID-19. Всего на 14 октября в Татарстане зарегистрировано 184 537 случаев коронавируса. По ее словам, в республике на протяжении трех недель наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. За истекшую неделю она сократилась на 32%, отметила специалист.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мобильная бригада ГАУЗ «Городская поликлиника №7» Набережных Челнов провела выездную вакцинацию в подразделениях ОАО «РИАТ». Так, за вчерашний день 68 работников предприятия были вакцинированы препаратом «Спутник V». Повторную вакцинацию интраназальным способом получил 51 сотрудник.

Также вчера вакцинацию от коронавируса прошли сотрудники ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ». Уточняется, что прививка осуществлялась вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которая может вводиться внутримышечно или назально. Медики отметили, что назальная вакцинация менее травматична (она позволяет избежать местных и общих реакций на прививку), а также помогает привлечь к вакцинации людей, которые боятся уколов.

Пандемия привела к росту панических атак и биполярных расстройств

За последние сутки в России выявили 14 736 случаев коронавируса, выздоровели 27 520 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 278 816, а выздоровевших — до 20 559 274. Госпитализировали за сутки 1 750 человек. Умерли 99 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 388 709 человек.

Российские и европейские демографы разработали новый подход для расчетов избыточной смертности, указывающий, что в мире серьезно недооценивают потери от пандемии и сезонных вспышек ОРВИ. По словам научного руководителя Международной лаборатории исследований НИУ ВШЭ Владимира Школьникова, результаты работы показывают, что потери за 2015—2019 годы от вспышек ОРВИ и гриппа оказываются больше, чем потери за 2020 год от коронавируса.

Минздрав России опубликовал рекомендации для населения по предупреждению неблагоприятных исходов COVID-19. Среди основных пунктов обновленного перечня: вакцинация (в том числе повторная каждые 6 месяцев); использование масок и перчаток в общественных местах; одномоментная прививка от коронавируса и гриппа; вызов скорой при температуре не ниже 38,5.

Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что коронавирусные меры безопасности в отношении Владимира Путина не сняты, хотя на форумах приходится идти на риск и снижать дистанцию. По его словам, все участники подобных мероприятий проходят тщательную проверку и сдают тесты.

Акушер-гинеколог Анастасия Жданова заявила, что с появлением новых штаммов коронавирус стал протекать легче, но может оказывать долгосрочное негативное влияние на репродуктивную функцию женщин. Эксперт отметила, что часть ученых допускает возможность развития бесплодия из-за поражения вирусом репродуктивной системы. Также они предупреждают о риске развития дистресс-синдрома у плода, если женщина во время беременности заболеет CОVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Врач-психиатр и нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков рассказал, что люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с психологическими проблемами. Так, по его словам, во время пандемии все больше людей стало приходить с диагнозом панические атаки и биполярное расстройство — у них резко меняется настроение от маниакально-хорошего до устрашающе-плохого. Причиной такой ситуации мог стать перечень вызванных вирусом мутаций, которые изменяют сосудистый характер и психику.

Влажность воздуха влияет на выживаемость коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 623 838 784 раза, 6 564 922 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 911 305). На второй строчке — Индия (44 623 997), на третьей — Франция (36 319 858), на четвертой — Бразилия (34 739 865), на пятой — Германия (34 517 327).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 064 798). За ними следуют Бразилия (687 069), Индия (528 857), Россия (380 757, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 254).



За время пандемии была сделана 9 089 833 851 инъекция вакцины против коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирус продолжит свое распространение по миру. По его словам, рост заболеваемости был ожидаемым, поскольку в Северном полушарии погода становится более холодной и люди проводят больше времени вместе внутри помещений. Кроме того, большинство стран перестали осуществлять мероприятия по ограничению передачи вируса, отметил он.

Администрация США продлила в стране режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, введенный в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Уточняется, что режим продлили на 90 дней. Он позволяет администрации задействовать дополнительные ресурсы в борьбе с распространением коронавируса, в том числе без согласования с Конгрессом.

Фото: pixabay.com

26-й Хайнаньский международный свадебный фестиваль «Тянья хайцзяо» пройдет в городе Санья с 11 по 13 декабря. Отмечается, что отличительной чертой церемонии этого года будут 20 пар, где партнеры — медики и волонтеры, которые помогали провинции Хайнань победить с коронавирусом. Напомним, в августе этого года на острове была зафиксирована вспышка COVID-19 — общее число заболевших превысило 20 тысяч человек, свыше 12 тысяч перенесли вирус бессимптомно.

Ученые из Университета Альберты выяснили, что при средней влажности воздуха выживаемость коронавируса в нем минимальна. Результаты 24 исследований показали, что повышение относительной влажности воздуха со среднего уровня (40—60%) до высокого (более 60%) было связано со снижением выживаемости вируса SARS-CoV-2. Отмечается, что знание данных показателей позволит в будущем эффективно настраивать температуру и влажность в помещениях, чтобы снизить риски распространение вирусов.

Cтарший представитель Международного валютного фонда (МВФ) в КНР Стивен Барнетт заявил, что Китай во второй половине 2023 года может начать отходить от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 и активизировать меры по стимулированию экономики. По его словам, такое решение власти страны могут принять из-за возникновения особых условий. Эти меры хорошо себя проявили в 2020 и 2021 годах, но в 2022 году они сильно ударили по экономике из-за высокой вирулентности «омикрона», так как закрылись крупные города, подчеркнул эксперт.

Фото: pxhere.com

Кроме того, правительство КНР освободит малые предприятия и самозанятых в сфере обслуживания от уплаты арендной стоимости на срок до полугода, чтобы облегчить последствия пандемии COVID-19 для бизнеса. Так, малые компании и самозанятые в сфере услуг, являющиеся арендаторами помещений в административных районах, где сохраняется средний или высокий риск заражения COVID-19, получат шестимесячное освобождение от уплаты. Представители сферы обслуживания в других районах получат освобождение от арендной платы на три месяца.

Согласно отчету Государственного аудиторского управления Великобритании (NAO), около £6,3 млрд ($7,02 млрд) из пакетов социальной помощи, выделенной британскими властями для поддержки занятости в период пандемии COVID-19, были утрачены в результате «неверного» распределения средств. Отмечается, что часть средств попросту попала в руки случайных людей, а также мошенников.

Компания Dyson анонсировала пылесос Gen5detect, который, по cловам производителей, способен всасывать микрочастицы и молекулы вирусов по типу COVID-19. Данная особенность стала возможной благодаря конструкции пылесоса и использованию герметичного резервуара, в котором установлен HEPA-фильтр, способный задерживать частицы размером до 0,1 микрона. Отмечается, что из-за специального расположения двигателя воздух, попавший в мусорный отсек, не выходит до момента очистки пользователем.

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Максим Кокунин