В Татарстане свободно около 11% коек для пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане свободно около 11% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Система здравоохранения работает на сегодня в своем относительно плановом режиме <...> И в общем-то достаточное количество коечного фонда по всей республике Татарстан. Мы уже проговаривали, что это переменная периодически принимает те или иные значения в зависимости от уровня загрузки коек. В настоящий момент около 11% коек у нас считается свободными, — рассказал он.

По данным на конец сентября, в Татарстане свободно было около 15—20% коек для пациентов с коронавирусом. В середине прошлого месяца сообщалось, что развернуто 972 койки для заболевших COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние сутки в республике выявили 245 случаев заражения COVID-19. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина