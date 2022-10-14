Казанский офтальмолог призвала регулярно обследоваться для своевременного диагностирования глаукомы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во Всемирный день зрения заслуженный врач Татарстана, главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения Казани Елена Жиденко рассказала, почему необходимо регулярно обращаться к офтальмологу.

Глаукома — недуг, встречающийся как у взрослых, так и у детей. Заболевание может быть врожденным или юношеским, однако чаще оно встречается у старшего поколения.

Глаукома часто становится причиной инвалидности по органам зрения, она же входит в топ-3 наиболее распространенных заболеваний в этой группе. На этот недуг приходится 14% случаев в структуре всех заболеваний глаз. Опередили глаукому по распространенности такие диагнозы, как нарушение рефракции (28%) и катаракта (20%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Что касается первых признаков, их может просто не быть. Глаз может не болеть, постепенное снижение зрения день изо дня может быть незаметным, и поэтому ждать каких-то признаков не стоит. Это как раз-таки тот случай, когда нужно раз в году обследоваться, проверять свое внутриглазное давление, проходить диспансеризацию, если это профосмотры на работе, значит, не игнорировать их тоже, потому что это одна из тех болезней, которая не кричит в самом начале тогда, когда можно помочь пациенту, — объяснила Жиденко.

Врач также сообщила,что каждый год в РКОБ за неотложной помощью обращаются порядка 40 тысяч пациентов. В целом проводится около 100 тысяч плановых приемов и 30 тысяч оперативных вмешательств, сообщается на сайте мэрии города.

В Российской Федерации на сегодняшний день, по данным 2020 года, зафиксированы 1 246 546 человек, которые больны глаукомой. В Республике Татарстан эта цифра равна 35 368, и в Казани на сегодняшний день проживает, по данным статистики 2021 года, 10 825 человек, кому был поставлен диагноз «глаукома».



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Илина Хакимова