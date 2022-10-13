В Казани глаукому выявили у 10,8 тысячи жителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани глаукому выявили почти у 11 тысяч жителей. Об этом рассказа заместитель главного врача РКОБ им. проф. Е.В.Адамюка по поликлинической части, заслуженный врач Татарстана Елена Жиденко.

— В Российской Федерации на сегодняшний день, по данным 2020 года, зафиксированы 1 246 546 человек, которые больны глаукомой. В Республике Татарстан эта цифра равна 35 368, и в Казани на сегодняшний день проживает, по данным статистики 2021 года, 10 825 людей, кому был поставлен диагноз «глаукома», — сообщила главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения по Казани.

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Елена Жиденко добавила, что глаукому выявляют как у взрослых, так и у детей. Заболевание может быть врожденным.

О глаукоме, новых возможностях Республиканской клинической офтальмологической больницы и рекомендациях специалистов тем, кто хочет сохранить здоровье глаз, — в материале «Реального времени», посвященном Всемирному дню зрения.

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Татьяна Демина