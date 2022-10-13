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«Нефтехимик» обыграл «Сочи» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ

22:10, 13.10.2022
«Нефтехимик» обыграл «Сочи» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ
Фото: t.me/wolfstaya

«Нефтехимик» обыграл «Сочи» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу нижнекамцев.

15 октября «Нефтехимик» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Во вторник «Нефтехимик» проиграл челябинскому «Трактору» в матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 0:1.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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