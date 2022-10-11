«Нефтехимик» проиграл челябинскому «Трактору» в матче Фонбет чемпионата КХЛ
«Нефтехимик» проиграл челябинскому «Трактору» в матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2022/23. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 0:1.
«Трактор» прервал серию из пяти поражений. В то же время «Нефтехимик» впервые проиграл после шести победных встреч подряд.
13 октября нижнекамцы сыграют с «Сочи».
8 октября «Нефтехимик» обыграл «Автомобилист». Игра завершилась со счетом 4:3.
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