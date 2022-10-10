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В Татарстане начали оказывать помощь семьям мобилизованных — видео

22:59, 10.10.2022
В Татарстане начали оказывать помощь семьям мобилизованных — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане начали оказывать помощь семьям мобилизованных. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Несовершеннолетние дети мобилизованных татарстанцев смогут бесплатно посещать мероприятия в учреждениях культуры, пользоваться общественных транспортом.

В Казани также дети мобилизованных граждан смогут посещать бесплатно спортивные объекты.

С 1 октября на горячую линию, организованную на базе «Доброй Казани», поступило 367 звонков от родственников мобилизованных, 302 обращения уже отработаны.

В минувшую субботу на совещании в Доме правительства РТ президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости взять под контроль семью каждого мобилизованного.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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