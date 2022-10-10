В Татарстане начали оказывать помощь семьям мобилизованных — видео
В Татарстане начали оказывать помощь семьям мобилизованных. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Несовершеннолетние дети мобилизованных татарстанцев смогут бесплатно посещать мероприятия в учреждениях культуры, пользоваться общественных транспортом.
В Казани также дети мобилизованных граждан смогут посещать бесплатно спортивные объекты.
С 1 октября на горячую линию, организованную на базе «Доброй Казани», поступило 367 звонков от родственников мобилизованных, 302 обращения уже отработаны.
В минувшую субботу на совещании в Доме правительства РТ президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости взять под контроль семью каждого мобилизованного.
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