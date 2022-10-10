В Казани изготовили более 300 льготных проездных для детей мобилизованных граждан

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

В Казани изготовили более 300 транспортных карт для детей мобилизованных граждан. С сегодняшнего дня они могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Выдача проездных уже завершается. Чтобы получить электронный проездной билет, необходимо обратиться в общеобразовательное учреждение и подать заявление.

Льгота на бесплатный проезд не распространяется на междугородние автобусные маршруты, уточняется на сайте мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, с 10 октября дети мобилизованных казанцев смогут бесплатно питаться в муниципальных школах, они будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Также у них появится возможность бесплатно посещать музеи, театры, зоопарк, кинотеатры во дворцах культуры, концерты. Их освободят от платы при посещении муниципальных бассейнов, легкоатлетических манежей и тренажерных залов.

В минувшую субботу на совещании в Доме правительства РТ президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости взять под контроль семью каждого мобилизованного.

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Татьяна Леухина