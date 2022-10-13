Заливка катка у стадиона «Ак Барса Арена» подорожала почти в два раза

Потратить готовы более 3 миллионов

До календарной зимы остается еще полтора месяца, а АО «Казань Арена» уже задумалось о заливке сезонного ледового катка на территории стадиона «Ак Барс Арена». Потратить на работы готовы более 3 миллионов рублей, что в 1,75 раза больше, чем в прошлом году.

В сумму входит стоимость всех материалов, необходимых для монтажа катка, затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая зарплату, транспортные и командировочные расходы, питание и проживание и так далее.

В документации указано, что ледовый каток — сложное техническое сооружение, которое сохраняет эксплуатационные характеристики при температуре до +10 градусов. В его состав входит основание размером 62х32 метра, укладываемое на стационарную поверхность в западной части стадиона, ледовая площадка 30х60 м с хоккейным бортом и ограждением, холодильная установка ХК-400, а также вспомогательные помещения — скамейка запасных и судейская.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Работы подрядчик должен выполнить в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Приступить к ним он обязан не позднее чем на следующий день после вступления документа в силу. В случае выявления недостатков и дефектов подрядчик должен устранить их в течение одного календарного дня.

В прошлом году на каток потратили менее 2 миллионов

Напомним, в 2021 году обустройство основания ледового катка на территории стадиона «Ак Барс Арена» оценили в 1,74 миллиона рублей. Контракт на эту сумму получило ООО «ПКП Энергополис» из Марий Эл. Договор с компанией заключили как с единственным поставщиком.



Открыли каток в прошлом году 25 декабря. Он включал в себя ледовую площадку площадью 1,8 тысячи кв. м, детскую зону с горками, пункт проката, места для отдыха и фуд-корт.

Фото: akbarsarena.com

Демонтаж катка у «Ак Барс Арены» обошелся несколько дороже. На работы потратили 1,78 миллиона рублей.

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Татьяна Демина