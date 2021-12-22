Обустройство катка на стадионе «Ак Барс Арена» обойдется в 1,7 млн рублей

В Казани 25 декабря откроется каток перед медиафасадом стадиона «Ак Барс Арена». Работы по обустройству его основания обойдутся более чем в 1,7 млн рублей.

Договор на выполнение работ «Ак Барс Арена» заключила с ООО «ПКП Энергополис» из Марий Эл как с единственным поставщиком, следует из документации, опубликованной на портале госзакупок.

Площадь ледовой площадки составит 1 800 кв. м. Там же расположится детская зона с горками, пункт проката, места для отдыха и фуд-корт, говорится в сообщении на сайте «Ак Барс Арены».

Фото: Дмитрий Резнов

В этом году в Казани будут действовать 82 хоккейные коробки и 21 каток, где организуют прокат коньков. 27 декабря торжественно откроют большой каток на Черном озере.





Татьяна Демина