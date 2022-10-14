Сегодня в Татарстане дождь и до +10 градусов

В пятницу, 14 октября, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный северо-западный, западный ветер. В Гидрометцентре республики также прогнозируют дождь и утренний туман.

Дневные температуры ожидаются в пределах от +5 до +10 градусов. В Казани прогнозируется от +5 до +8°С, в Набережных Челнах — от +7 до +9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане дневные температуры опустятся до +4 до +9 градусов. Ночью в воскресенье похолодает до -1°С.

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Татьяна Демина