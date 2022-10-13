Россияне стали больше отдавать деньги на благотворительность

Россияне стали больше тратить денег на благотворительность. Такие исследования провел банк «Зенит».

Таким образом, общий объем пожертвований за первые 9 месяцев 2022 года вырос на 42% относительно того же периода прошлого года. Чаще всего деньги отправлялись на поддержу тяжелобольных детей.

Количество людей, оказавших такую поддержку, также возросло — на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего средства отправляли из Татарстана, Москвы и Московской области. 55% из общего числа людей, решивших внести пожертвование, составляют женщины. Общий размер чека увеличился на 2%.

Фото: realnoevremya.ru

По словам экспертов банка, такая тенденция отмечается благодаря повышению доверия к фондам, развитию филантропии и актуальности тренда на ответственное потребление.

Напомним, что в сентябре в Казани на «Добро Конференции» также подписали договоры об открытии «Добро.Центров», которые занимаются развитием социальных и гражданских инициатив в городах. На «Добро.Конференции» также разработали стратегию развития российского волонтерства на ближайшие 7 лет. Ее цель — вовлечь в волонтерство 60% населения и воспитать 1 млн лидеров добровольчества

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Елизавета Пуншева