В Казани средняя зарплата персонального водителя меньше, чем в Екатеринбурге и Краснодаре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани персональный водитель зарабатывает в среднем 52 тысячи рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Это больше чем в Самаре, Омске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде, но меньше, чем в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Зарплатный максимум персонального водителя в Казани — 100 тысяч рублей. На такую сумму он может претендовать при стаже вождения от 7 до 10 лет и опыте работы персональным или офисным водителем от 5 лет. Желательно, чтобы он знал английский язык на разговорном уровне и был с опытом экстремального вождения в условиях города.

Минимальная зарплата, которую в столице Татарстан готовы платить персональному водителю, 30—37 тысяч рублей. Такую сумму предлагают кандидатам, которые имеют права категории В, стаж вождения от 3 лет и такой же опыт безаварийного вождения, а также знают основные технические характеристики и общее устройство автомобиля и хорошо ориентируются в городе.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самая высокая зарплата персонального водителя в Москве — 85 тысяч рублей и Санкт-Петербурге — 79 тысяч. Самые небольшие суммы платят в Волгограде (47 тысяч рублей), в Омске и Самаре — по 48 тысяч рублей. В Краснодаре средняя зарплата персонального водителя составляет 55 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — 57 тысяч.

Напомним, по итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Татарстане 49 943 рубля. Для сравнения, за первое полугодие она была несколько выше — 50 065 рублей.



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Татьяна Демина