Татарстан не вошел в десятку регионов по материальному благополучию населения

Татарстан не попал в десятку преуспевающих регионов по показателю материального благополучия населения, республика заняла 13-е место, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные Росстата и Банка России.



Рейтинговый балл Татарстана по итогам 2021 года был равен 51,38, 2020 года — 47,84.

Тройку лидеров рейтинга составили Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов в 2021 году и 97,56 в 2020-м), Чукотский автономный округ (92,89 и 90,43) и Магаданская область (92,78 и 90,99).

Также в десятку попали Ненецкий автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область, Московская область. Татарстан обогнали Камчатский край и Свердловская область, занявшие 11-е и 12-е места соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным Росстата, в августе 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 522 рубля. Вместе с этим по отношению к июлю этого года в августе стоимость фиксированного набора товаров и услуг в республике незначительно снизилась. Показатель оказался меньше на 0,8%.

Республика оказалась на 62-м месте в рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку. Доля семей в Татарстане, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2022 году, составляет 25,5%. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 2,6% — в 2021 году 28,1% татарстанских семей могли позволить приобрести жилье в ипотеку.

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Маргарита Головатенко